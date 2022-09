Pieter Bootsma devient DGA Stratégie au sein d'Air France-KLM et Angus Clarke signe son retour

Pieter Bootsma a été nommé directeur général adjoint d'Air France-KLM en charge de la stratégie. Il était jusqu'à présent chief revenue officer.



Il sera chargé de définir la stratégie du groupe et les opportunités de développement dans ses différentes entités.



Angus Clarke revient quant à lui au sein du groupe après l'avoir quitté en janvier, ayant été nommé directeur général adjoint et directeur commercial. Il assumera cette fonction en plus de celle de gestion de la flotte, ce qui va l'amener à superviser l'ensemble des activités commerciales du groupe.



Tous deux prennent leurs nouvelles fonctions le 1er septembre et siègeront au comité exécutif d'Air France-KLM.