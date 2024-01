Pierre-Yves Huerre devient directeur du BEA

Pierre-Yves Huerre a été nommé directeur du BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile) par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.



Il succède à Rémi Jouty, qui dirigeait le bureau depuis 2014 et a fait valoir ses droits à la retraite.



Son mandat a une durée initiale de cinq ans à compter du 1er janvier 2024. Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Pierre-Yves Huerre compte plus de vingt années d'expérience au sein de la DGAC (Direction générale de l'aviation civile). Il était dernièrement Chef de la Mission de l'aviation légère et générale & des hélicoptères auprès du Directeur Général de la DGAC depuis 2018.



Avant cela, il avait notamment chef de la mission environnement, chef du Service Navigation Aérienne Nord et sous-directeur Planification Stratégie Paris à la DSNA (Direction des Services de la Navigation Aérienne), et directeur de la Sécurité de l'aviation civile Ouest au sein de la DSAC (Direction de la sécurité de l'aviation civile).



(Photo © BEA)