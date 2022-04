Pierre-Emmanuel Wolff nommé à la tête du site de Sabena technics de Bordeaux

Sabena technics a nommé Pierre-Emmanuel Wolff en tant que nouveau directeur général de son site de Bordeaux. Il fera partie du Comité exécutif du Groupe.



Pierre-Emmanuel Wolff sera ainsi à la tête de plus de 1000 salariés travaillant pour la société MRO française à de Bordeaux-Mérignac, sur son site principal de plus de 100 000 m² d'installations techniques, dont huit hangars de maintenance. Le site de Mérignac dispose par ailleurs de compétences élargies au travers d'un bureau d'études (EASA Part 21J), d'une unité de fabrication (EASA Part 21G) et d'un centre de formation qualifiantes (EASA Part 14).



L'expérience de Pierre-Emmanuel ainsi que ses qualités de leadership sont des atouts précieux pour assurer la Direction de notre site de Bordeaux et continuer de servir nos clients avec succès. Je suis convaincu de sa totale participation dans la stratégie d'excellence industrielle et de développement de notre Groupe », a déclaré Philippe Rochet, le Président de Sabena technics.



Pierre-Emmanuel Wolff est diplômé de l'École Nationale des Arts & Métiers. Il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur et bénéficie de plus de 25 ans d'expérience en management. Avant de rejoindre Sabena technics, il a travaillé onze années chez Airbus durant lesquelles il a contribué au développement de la société à travers diverses fonctions stratégiques, notamment au service client.



(Photo © Sabena technics)