Piaggio Aerospace cherche toujours un repreneur pour l'ensemble de ses activités

Piaggio Aerospace a officiellement relancé son processus de recherche d'un nouveau repreneur pour l'intégralité de ses activités, conséquence de l'échec d'une proposition reçue l'année dernière.



Le groupe aéronautique italien, qui comprend les entités Piaggio Aero Industries et Piaggio Aviation, en redressement judiciaire depuis la fin 2018, a ainsi relancé un nouvel appel d'offres le 19 janvier après avoir obtenu l'aval du ministère italien du développement économique. Il s'agit du troisième appel d'offres de ce type en quatre ans. Les repreneurs potentiels devront adresser leurs manifestations d'intérêt au Commissaire Extraordinaire Vincenzo Nicastro d'ici le 28 février 2022 au plus tard.



Piaggio Aerospace a également voulu rassurer les potentiels candidats en annonçant qu'il venait de clôturer l'un de ses meilleurs exercices récents, avec un chiffre d'affaires de 152 millions d'euros et un carnet de commandes de près 500 millions d'euros, avec de nouveaux contrats à finaliser pour 180 millions d'euros supplémentaires. À titre de comparaison, Piaggio affichait un carnet de commandes valorisé à 640 millions d'euros avant la crise liée à la pandémie, avec des commandes en cours de négociation pour 260 millions d'euros supplémentaires.



Connu pour son célèbre avion d'affaires Piaggio P180 Avanti (et ses différentes évolutions tant dans le civil que le militaire), le groupe italien dispose aussi d'une activité dédiée à la production et à la maintenance d'éléments de moteurs.



Piaggio Aerospace est ainsi un partenaire de Safran Helicopter Engines sur les familles de moteurs RTM322 et Aneto (partie chaude). Une lettre d'intention a d'ailleurs été signée avec la filiale dédiée aux moteurs d'hélicoptères du groupe Safran en septembre dernier pour coopérer sur la production de pièces critiques pour les variantes de la famille Ardiden 3 (pour hélicoptères et avions/drones).



(Photo © Piaggio Aerospace)