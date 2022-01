Philippine Airlines sort de chapitre 11

Philippine Airlines n'aura pas demandé à rester longtemps protégée de ses créanciers. Quatre mois après son placement sous chapitre 11, la compagnie est sortie de ce statut spécial qui lui a permis de se restructurer.



Son plan de restructuration prévoit des économies de plus de 2 milliards de dollars, grâce à une renégociation des accords avec les créanciers et des accords opérationnels, et l'investissement de 505 millions de dollars dans la compagnie par son actionnaire majoritaire (Lucio Tan).



La compagnie veut également renforcer son réseau, tant intérieur (en misant sur les fréquences et sa classe affaires) qu'international. Elle est notamment la seule à relier les Philippines aux Etats-Unis et au Canada. Attendant la levée des restrictions de voyage pour relancer ses vols vers la Chine, rétablir son réseau australien et lancer des liaisons vers Israël, elle va travailler à développer ses partenariats.



Elle compte également miser beaucoup sur le cargo, activité qu'elle vient de créer pour profiter des opportunités suscitées par la crise dans ce domaine.



Enfin, Philippine Airlines a également la possibilité de faire appel à de nouveaux investisseurs pour obtenir jusqu'à 150 millions de dollars de financement supplémentaire auprès de nouveaux investisseurs. Elle souligne qu'elle a réglé 99% de ses dettes antérieures.



