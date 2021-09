Philippine Airlines se place sous Chapitre 11

Philippine Airlines a conclu une série d'accords avec ses créanciers et fournisseurs, lui permettant de lancer la restructuration de ses activités.



La compagnie s'est notamment placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, auprès de la juridiction du district sud de New York. Sa maison-mère, PAL Holdings, et sa filiale PAL Express ne sont pas concernées par cette démarche.



L'objectif de la restructuration est d'alléger ses coûts de plus de deux milliards de dollars. Elle prévoit également une réduction de 25% des capacités de la flotte.



Le plan de restructuration prévoit également un financement de 505 millions de dollars de la part de l'actionnaire majoritaire et une ouverture de capital à de nouveaux investisseurs à hauteur de 150 millions de dollars.



Les opérations se poursuivent quant à elles normalement. Philippine Airlines augmente progressivement son activité intérieure et internationale au gré de la reprise du marché.



(Photo © Airbus)