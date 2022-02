Philippine Airlines modifie ses cabines avec Airbus

(Singapore Airshow) Philippine Airlines a choisi de s'appuyer sur Airbus pour modifier les cabines d'une partie de sa flotte. L'accord couvre quinze appareils (onze A320, deux A330-300 et deux A350-900) et s'accompagne d'une extension du programme de services pour sa flotte Airbus.



Airbus fournira les service bulletin et les kits de modification.



Les modifications permettront à Philippine Airlines de densifier ses cabines et d'adapter son produit aux changements qu'elle constate sur son marché. Les A320 gagneront ainsi 24 sièges pour atteindre une capacité de 180 passagers. La compagnie explique que cette configuration sera mieux adaptée au profil des lignes auxquelles ils sont affectés, les liaisons intérieures courtes entre les îles de l'archipel.



Les A330, placés sur les liaisons régionales à forte demande et affectés aux vols de rapatriement, abriteront quant à eux 50 sièges supplémentaires, portant la capacité à 359 places. Les deux A350 gagneront dix-huit sièges supplémentaires.



Philippine Airlines a également considérablement étendu son programme de soutien à l'heure de vol sur le matériel pour qu'il couvre davantage d'appareils. Couvrant deux A350 aujourd'hui, il s'étendra à 37 appareils supplémentaires (29 de la famille A320 et huit A330). Il garantit notamment la disponibilité des pièces détachées pour les monocouloirs. Airbus fournira des services d'échange standard et de réparation de composants, d'ingénierie et établira un stock sur site à Manille.



(Photo © Airbus)