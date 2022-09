Philippine Airlines confie les trains de ses A330 et A320 à Safran Landing Systems

(MRO Asia-Pacific) Philippine Airlines a choisi Safran Landing Systems pour assurer la maintenance et l'entretien des trains d'atterrissage de 28 de ses appareils, des Airbus A330 et A320.



L'accord couvre les équipements de huit A330 jusqu'en 2024 et de vingt A320 et A321 jusqu'en 2025.



Les travaux de maintenance seront réalisés dans les installations de la coentreprise créée par Safran et SIAEC (Singapore Airlines Engineering Company) à Singapour.



« Nous sommes ravis d'avoir été à nouveau sélectionnés par Philippine Airlines en vue d'effectuer la révision de leurs trains d'atterrissage. Ce nouveau partenariat perpétue la relation de confiance de longue date qui nous lie, de même qu'il renforce notre présence dans la région Asie-Pacifique où Safran Landing Systems effectue plus de 500 révisions de trains d'atterrissage par an », a déclaré Bruno Chiarelli, directeur de la division MRO de Safran Landing Systems.



(Photo © Philippine Airlines)