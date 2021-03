Philippe Baptiste proposé par l'Élysée pour prendre la présidence du CNES

Le président de la République Emmanuel Macron propose finalement la nomination de Philippe Baptiste comme successeur de Jean-Yves Le Gall à la tête du Centre national d'études spatiales (CNES). Cette nomination doit désormais être validée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Jean-Yves Le Gall est président du CNES depuis 2013.



Conseiller éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports au cabinet du Premier ministre, Philippe Baptiste a fait l'essentiel de sa carrière au CNRS. Il a été également été directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Frédérique Vidal entre mai 2017 et avril 2019.



Ingénieur civil de l'École des mines de Nancy, il est titulaire d'un Master of Science de l'université de Strathclyde (Royaume-Uni), d'un DEA en informatique de l'Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) et d'un doctorat de l'université de technologie de Compiègne (UTC). Philippe Baptiste a 49 ans.



(Photo © Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation)