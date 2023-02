Peter Gerber quitte son poste de CEO de Brussels Airlines

Peter Gerber a démissionné de son poste de directeur général de Brussels Airlines et quitté le groupe Lufthansa. Il occupait ce poste depuis le 1er mars 2021.



Il sera provisoirement remplacé par Christina Foerster, membre du conseil d'administration de Lufthansa. Celle-ci avait été directrice commerciale de Brussels Airlines en 2016 puis directrice générale entre 2018 et 2020.



La compagnie belge est désormais à la recherche d'un successeur.



Peter Gerber avait intégré le groupe Lufthansa en 1992 et y a occupé différents postes à responsabilité depuis. Il était également représentant en chef du groupe pour les affaires européennes et président du conseil d'administration de Lufthansa Cargo.



