Peter Gerber prendra la tête de Condor en 2024

Condor annonce que Peter Gerber prendra la direction de la compagnie le 1er février 2024. Il succèdera à Ralf Teckentrup.



Il commencera à travailler sur les perspectives de croissance de la compagnie dès le début de l'année prochaine avec le directeur des Opérations Christian Schmitt et le directeur financier Björn Walther.



Peter Gerber a occupé divers postes à responsabilité au sein du groupe Lufthansa et était jusqu'à présent PDG de Brussels Airlines. Il a annoncé son départ du groupe allemand le 31 janvier.



« Nous sommes très heureux d'avoir trouvé Peter Gerber pour prendre la fonction de PDG de Condor après un processus de sélection approfondi », a commenté Friedrich Andreae, président du conseil de surveillance de Condor. « Il aura pour mission de poursuivre la transformation de Condor - notamment à travers la modernisation de sa flotte, des projets de digitalisation et d'innovations pour l'expérience client - et de fixer le prochain cap vers la croissance. »



(Photo © Brussels Airlines)