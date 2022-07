EasyJet a annoncé avoir perdu son directeur des Opérations, Peter Bellew. Il a quitté son poste le 1er juillet pour « poursuivre d'autres opportunités ».



Il occupait sa fonction chez easyJet depuis deux ans et demi, après l'avoir exercée au sein de Ryanair.



David Morgan va le remplacer de façon temporaire, le temps de trouver son successeur. Il avait déjà rempli ce rôle en 2019 durant près d'un an.



Peter Bellew quitte easyJet alors que la compagnie fait face à d'importantes difficultés opérationnelles cet été, liées à un manque de personnel au sein de la compagnie et dans les aéroports.