Peinture des A350 : Qatar Airways réclame plus de 600 millions de dollars de dédommagement

On en sait désormais plus sur les sommes financières réclamées par Qatar Airways à Airbus dans le dossier des dégradations accélérées apparues au niveau de la peinture de certains de ses A350.



La compagnie qatarie, qui a récemment engagé une procédure judiciaire contre l'avionneur devant la division Technologie et construction de la Haute cour de justice de Londres, réclame 618 millions de dollars en dédommagement pour l'immobilisation partielle de la flotte (21 de ses 53 A350).



De plus, l'opérateur exige quatre millions de dollars pour chaque jour d'immobilisation. Enfin, cette somme comprend 76 millions de dollars pour le seul MSN 36, affecté dès novembre 2020 alors que cet appareil devait initialement être remis en peinture avec une livrée commérant la prochaine Coupe du monde de football qui se tiendra à Doha cette année. Cet A350-900 est immobilisé à Toulouse depuis plus d'un an et demi.



Selon Qatar Airways, l'immobilisation partielle de sa flotte d'A350 a été ordonnée par la Qatar Civil Aviation Authority (QCAA), une décision motivée par le fait que selon elle, les problèmes de peinture avaient une incidence sur leur navigabilité.



Airbus reste quant à lui ferme dans sa position selon laquelle le défaut n'est qu'esthétique, soutenu par les évaluations techniques menées également par l'EASA. L'avionneur européen met par ailleurs en cause l'indépendance et l'objectivité de la QCAA dans ce litige.



