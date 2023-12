Pegasus opte pour l'huile turbine NYCO pour la totalité de sa flotte

La compagnie low-cost turque Pegasus Airlines a sélectionné l'huile turbine synthétique Turbonycoil 600 de NYCO pour lubrifier les moteurs de l'ensemble de sa flotte.



« Chez Pegasus Airlines, l'intégration d'une nouvelle marque d'huile moteur dans notre flotte est abordée avec la plus grande diligence, en tenant compte à la fois des impacts techniques et environnementaux. Après une analyse rigoureuse, nous sommes fiers de présenter Turbonycoil 600 et Turbonycoil 640 pour soutenir notre flotte d'avions. Cette transition en douceur, renforcée par le soutien louable de NYCO et ADCO, souligne notre engagement inébranlable envers l'excellence opérationnelle et la durabilité environnementale » a annoncé l'ingénieur principal Powerplant de Pegasus.



Pegasus Airlines aligne aujourd'hui une flotte de 106 monocouloirs, principalement constituée des appareils de la famille A320neo d'Airbus et motorisés par des LEAP-1A de CFM International (82 avions). La compagnie low-cost turque opère aussi avec 10 A320ceo et 13 737-800 (CFM56-5B et -7B). Pour rappel, Pegasus a été la compagnie de lancement du LEAP-1A en 2016.



ADCO est le distributeur partenaire turc du spécialiste français des lubrifiants aéronautique.



(Photo © Pegasus Airlines)