Pascal de Izaguirre est désormais président de la FNAM

Comme annoncé au mois de juin à l'issue de l'assemblée générale de la FNAM, Pascal de Izaguirre a pris la tête de la fédération et de la CSTA (Chambre syndicale du transport aérien) le 1er novembre.



Le président de Corsair remplace Alain Battisti, président de Chalair, qui a assumé cette responsabilité ces neuf dernières années.



Il devra continuer de guider la FNAM et faire entendre la voix du transport aérien sur les problématiques incontournables que sont la transition écologique et la compétitivité de l'industrie.



« La période est cruciale pour le secteur aérien, avec de nombreux sujets déterminants pour l'avenir : au premier chef la transition écologique qui reste l'enjeu majeur des prochaines décennies, mais également la compétitivité de nos entreprises, particulièrement dans un contexte économique défavorable, ainsi que la perte d'attractivité de nos métiers. Mon engagement sera total pour défendre les intérêts de notre secteur et développer sa place dans l'économie de notre pays mais également au niveau européen » a-t-il affirmé.



(Photo © Corsair)