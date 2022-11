Paris, prochaine cible de JetBlue

La deuxième destination transatlantique de JetBlue sera Paris. La compagnie américaine a annoncé qu'elle desservirait la capitale française à partir de l'été 2023.



L'aéroport de Roissy CDG sera ainsi relié à celui de New York JFK, puis à celui de Boston Logan.



Les vols seront réalisés en Airbus A321LR. Ils compteront 24 suites Mint (avec porte coulissante) et 114 fauteuils de classe économique.



JetBlue avait inauguré ses vols transatlantiques en août 2021 avec la desserte de Londres et propose désormais jusqu'à cinq vols quotidiens entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis.



(Photo © JetBlue)