Paris Aéroport reste à 20,5% de son niveau de trafic pour le 1er semestre par rapport à 2019

Sur le premier semestre 2021, Paris Aéroport a accueilli 10,7 millions de passagers dans ses installations, soit une baisse de 45,7% par rapport à la même période de l'année dernière et de 79,5% par rapport à 2019.



Rapportées au seul mois de juin, les comparaisons sont plus favorables puisque la société a vu passer 2,9 millions de passagers, soit 2,2 millions de plus qu'en juin 2020.



Ils ont été 1,7 million à Paris CDG et 1,2 million à Orly, où le niveau d'activité est proportionnellement plus soutenu (à 39% de son niveau de 2019 contre 24,4% pour CDG).



(Photo © Paris Aéroport)