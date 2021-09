Panasonic Avionics lance une nouvelle antenne en bande Ku avec ThinKom

Panasonic Avionics s'est associé à ThinKom Solutions pour lancer une nouvelle antenne en bande Ku, ThinAir. Elle s'appuie sur la technologie VICTS (Variable Inclination Continuous Transverse Stub).



Panasonic affirme que cette antenne à profil bas peut prendre en charge des réseaux de satellites à orbite basse ou géostationnaires, offre un débit plus élevé et des coûts d'exploitation réduits.



Ce nouveau produit sera disponible à partir de 2023 et pourra tout aussi bien être installé sur des appareils neufs qu'en rétrofit sur des appareils déjà en service.



« Panasonic s'est engagé à fournir une connectivité en vol transparente, évolutive et à l'épreuve du temps à ses clients des compagnies aériennes et à leurs passagers. Notre nouvelle offre d'antenne avec ThinKom fait partie intégrante de notre réseau et permettra aux compagnies aériennes d'accéder aux constellations de satellites actuelles et futures », a résumé Jeff Sare, vice-président des solutions de connectivité en vol chez Panasonic Avionics.



(Photo © Panasonic Avionics)