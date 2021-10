Panasonic Avionics fournit l'IFE des Airbus A330neo d'Air Belgium

Panasonic Avionics annonce avoir été choisi par Air Belgium pour fournir la solution de divertissement en vol et de connectivité de la compagnie.



Les deux A330neo seront ainsi équipés d'écrans full HD, tactiles et personnalisés et donneront aux passagers l'accès à une connectivité reposant sur le réseau satellitaire de la société américaine.



Air Belgium a également choisi de proposer la plateforme Arc à ses passagers, qui permet de disposer d'une carte 3D mobile pour suivre le vol.