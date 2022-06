Panasonic Avionics et Recaro lancent Astrova

Panasonic Avionics a présenté son nouveau système de divertissement en vol, Astrova. Tout en annonçant qu'il avait déjà plusieurs clients, il a révélé que Recaro était l'intégrateur de lancement sur son nouveau siège de classe économique CL3810.



Astrova se présente sous la forme d'un écran 4K OLED HDR, qui doit restituer une image de la meilleure qualité possible, avec un système audio haute fidélité. Il offre également la capacité d'être relié aux appareils personnels des passagers, permettant un mode multi-écrans et multifonction, et est équipé d'un port USB-C.



Panasonic Avionics a voulu son système hautement personnalisable, afin que les compagnies puissent mettre leur marque en avant et proposer à leurs voyageurs d'accéder à leur compte sur leurs applications payantes en vol (Netflix, YouTube).



Autre particularité, le système a été conçu de façon à être léger et évolutif (la barre où se situent les ports peut par exemple être changée), tout en étant compatible avec les serveurs des autres systèmes de Panasonic Avionics (eX1, eX3 et NEXT).



(Ken Sain, PDG de Panasonic Avionics et Andy Masson, VP Product & Portfolio, lors de la présentation d'Astrova au salon AIX 2022. Photo © Le Journal de l'Aviation)