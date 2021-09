Pakistan International Airlines augmente sa flotte de monocouloirs Airbus

Seraph Aviation Management a livré le premier des deux A320 (MSN 7784 , ex-Interjet, CFM56) contractualisés par Pakistan International Airlines (PIA) conformément à l'annonce de juin dernier. L'appareil est arrivé à Islamabad le 14 septembre.



Le second appareil (MSN 7784) est attendu d'ici le mois prochain. Le transporteur public pakistanais attend, avant la fin de l'année, deux autres A320, dont l'identité n'a pas été révélée. Ces monocouloirs viendront prendre la place de deux Boeing 777 dans la flotte de PIA. Les quatre appareils seront loués pour une période initiale de 6 ans.



La flotte actuelle de PIA comprend six 777-200ER, deux 777-200LR, quatre 777-300ER et onze A320-200. Le transporteur exploite également cinq ATR 42-500 et quatre ATR 72-500.