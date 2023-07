Pagasus signe pour 36 Airbus A321neo fermes supplémentaires

La compagnie aérienne turque Pegasus Airlines vient de commander 36 nouveaux Airbus A321neo fermes, des appareils livrables jusqu'à la fin de 2029.



Ce nouvel accord porte à 150 le nombre d'appareils de la famille A320neo contractualisés par la compagnie low-cost. Elle opère déjà avec 30 A321neo et 42 A320neo.



Les A321neo de Pegasus sont aujourd'hui configurés avec une cabine monoclasse de 239 sièges.



La compagnie turque a été la compagnie de lancement du LEAP-1A de CFM International en juillet 2016. cette motorisation équipe tous ses appareils de la famille A320neo.



Pour rappel, l'A321neo représente aujourd'hui plus de 60% du carnet de commandes pour la famille de monocouloirs A320neo de l'avionneur européen, avec plus de 4 000 exemplaires restant à livrer (au 30 juin).



(Photo © Pegasus Airlines)