Overland Airways commande trois Embraer 175

(Dubaï Airshow 2021) Overland Airways s'apprête à booster ses capacités opérationnelles. La compagnie privée nigériane, basée à Lagos, a passé une commande pour l'acquisition de trois Embraer E175 avec droit d'achat pour trois appareils supplémentaires.



La transaction, incluant la clause optionnelle, s'élève à 299,4 millions de dollars au prix catalogue. Selon les termes du contrat, les livraisons devraient commencer à partir de 2023.



Chaque Embraer 175 disposera de 88 sièges en configuration Premium Class.



Ces appareils seront notamment exploités pour densifier le réseau domestique et reconquérir les routes régionales abandonnées depuis l'an dernier.



Pour rappel, Overland Airways est opérationnelle depuis 2002 dispose exploite actuellement une flotte de six avions dont trois ATR42-300, un ATR72-200, un Beechcraft 1900D et un Embraer E145.



(Photo © Embraer)