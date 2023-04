Ouzbékistan : La nouvelle compagnie régionale Silk Avia prête à décoller avec ses ATR 72-600

La nouvelle compagnie régionale ouzbèke Silk Avia a obtenu son CTA et amorcé ses vols de familiarisation en vue du lancement de ses opérations d'ici la fin du deuxième trimestre.



Elle débutera ses opérations avec une flotte de trois ATR 72-600 d'occasion, dont deux exemplaires ont déjà été livrés (4 ans d'âge, ex-Bangkok Airways) faisant d'elle la première compagnie d'Asie centrale à exploiter des ATR de la série -600.



Elle attend également cinq appareils supplémentaires, soit deux en leasing et trois directement auprès d'ATR. L'avionneur franco-italien et Silk Avia ont d'ailleurs signé un accord de maintenance global d'une durée de cinq ans pour l'entretien des appareils.



Créée par Uzbekistan Airports, la nouvelle compagnie ouzbèke a vocation à renforcer le réseau intérieur du pays pour développer le tourisme et l'économie. Elle devrait ainsi desservir une quarantaine de lignes intérieures entre onze puis dix-huit aéroports, avant de s'étendre à l'international.



(Photo © Uzbekistan Airports)