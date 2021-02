Orly 4 ferme à nouveau

Paris Aéroport a décidé de fermer Orly 4, le trafic ayant fortement chuté avec la fermeture des frontières.



Les opérations ne sont désormais plus organisées que depuis Orly 2 et Orly 3 jusqu'à nouvel ordre.



Orly 4 avait déjà fermé ses portes en novembre et décembre, durant le deuxième confinement.



L'aéroport d'Orly a accueilli moins d'un million de passagers au mois de janvier (900 000 passagers, soit une baisse de 62,1% par rapport à janvier 2020).