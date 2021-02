Orix Aviation va recommercialiser 14 avions de Norwegian

La société de leasing irlandaise Orix Aviation Systems a annoncé qu'elle avait été désignée comme agent exclusif pour la recommercialisation de quatorze appareils anciennement exploités par Norwegian.



L'accord porte sur douze Boeing 737 MAX 8 et deux 787-9 (équipés de Trent 1000), la low-cost norvégienne avait acquis en leasing.



Ils seront très prochainement mis sur le marché et disponibles à la location ou à la vente.



Norwegian a en effet été contrainte de renoncer à ses rêves de grandeur pour survivre. La compagnie a annoncé qu'elle recentrait ses opérations sur le moyen-courrier et projette d'exploiter une trentaine de monocouloirs.



(Photo © Norwegian)