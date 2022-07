ORC acquiert un ATR 42-600

(Farnborough 2022) ORC (Oriental Air Bridge) a commandé un ATR 42-600. L'appareil doit permettre à la compagnie japonaise de renforcer ses opérations régionales à Nagasaki et Fukuoka et renouveler sa flotte.



La commande s'accompagne d'un protocole d'accord de services, pour bénéficier d'un contrat de maintenance global.



« Nos ATR nous permettront de revitaliser les îles éloignées de la préfecture de Nagasaki en assurant des liaisons vitales avec une grande efficacité et des services fiables grâce à notre accord de maintenance global ATR », a expliqué Kazuhito Tanaka, le directeur général d'ORC.



(Photo © ATR)