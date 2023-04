Onze compagnies chinoises exploitent de nouveau le Boeing 737 MAX

Boeing a indiqué que onze compagnies aériennes chinoises avaient désormais repris leurs opérations en 737 MAX et que 43 appareils volaient dans le pays - soit 45 % de la flotte de 737 MAX chinoise.



Comme partout dans le monde, l'appareil avait été cloué au sol en mars 2019 après les deux accidents de Lion Air et Ethiopian Airlines. Mais dès la fin 2020, la FAA a autorisé l'appareil (modifié) à reprendre ses opérations commerciales et le 737 MAX avait peu à peu repris les airs dans tous les pays.



La Chine a toutefois davantage tardé à octroyer une nouvelle certification. China Southern Airlines avait été la toute première compagnie à remettre un 737 MAX en service en janvier dernier.



(Photo © Boeing)