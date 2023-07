One Air lance ses opérations

La nouvelle compagnie cargo britannique One Air est désormais opérationnelle. Elle vient en effet de réaliser son vol inaugural le 24 juillet.



Celui-ci, réalisé avec le Boeing 747-400SF de la compagnie (acquis en leasing), a relié Jinan-Shandong à Londres Heathrow. Il s'agissait d'un vol affrété par Shandong Glory, qui transportait 100 tonnes de marchandises.



« A côté des vols charters ponctuels, nous entamons désormais un programme de vols réguliers entre l'Asie-Pacifique et l'Europe, à raison de deux vols hebdomadaires en 747F », annonce Chris Hope, le directeur opérationnel de la compagnie.



Il annonce par ailleurs l'arrivée d'un second 747F dans la flotte pour le début du quatrième trimestre. Les vols réguliers devraient initialement concerner l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, pour s'ouvrir par la suite à la Chine et aux Etats-Unis.



