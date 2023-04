One Air décroche son CTA et devient le seul opérateur de Boeing 747 au Royaume-Uni

La compagnie cargo One Air vient de recevoir son certificat de transporteur aérien de l'autorité britannique de l'aviation civile (CAA).



Elle lancera ses opérations avec un Boeing 747-400SF (Special Freighter), devenant la seule compagnie du pays à exploiter le 747. Il a été acquis en leasing sans équipage. Un second appareil doit intégrer la flotte dans le courant de l'année. La trajectoire future de croissance doit être déterminée dans les prochains mois.



Elle estime que la demande concernera initialement des vols vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie mais compte étendre ses opérations à la Chine et aux Etats-Unis.



Basée à Kingston, près de Londres Heathrow, One Air a recruté 90 professionnels de l'aérien pour assurer ses opérations et une quarantaine de pilotes. Elle est dirigée par Paul Bennett en tant que CEO et compte Chris Hope comme directeur des Opérations (ayant auparavant travaillé pour TUI, easyJet puis Flybe), Jon Hartley comme directeur financier (passé par TAG Maintenance Services et FR Aviation) et David Tattersall comme directeur technique (qui a notamment travaillé pour British Airways, Brymon Airways et Flybe).



(De gauche à droite : David Tattersall, directeur technique de One Air ; Chris Hope, directeur des Opérations ; Paul Bennett, CEO ; et Jon Hartley, directeur financier. Photo © One Air)