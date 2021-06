Omni Air International se dote d'une vraie classe affaires

Omni Air International se prépare à affronter le monde de l'ACMI d'après pandémie. La filiale d'Air Transport Services Group (ATSG) spécialisée dans l'affrètement d'appareils de transport de passagers et les vols charters vient de dévoiler l'Omni Class, une classe affaires qui est en train de progressivement apparaître sur une partie de sa flotte depuis le 23 juin.



Le transporteur américain a choisi le siège Diamond de B/E Aerospace pour ses Boeing 767 (configuration originale en 2-1-2, en photo) et le siège Vantage Thompson pour ses Boeing 777 (en cours d'installation), tous deux de type full-flat. Les appareils se voient également équiper d'un nouvel éclairage à LED à l'avant.



Enfin, Omni Air International a sélectionné le système de divertissement Safran/Zodiac RAVE ZII avec des écrans HD RAVE RDU3 de 15,6 pouces.



Omni dispose aujourd'hui d'une flotte composée de 12 Boeing 767-200ER et -300ER et de 3 777-200ER.



