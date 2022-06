Oman Air rejoint oneworld

L'alliance oneworld a annoncé l'adhésion d'Oman Air en tant que nouveau membre. Son intégration sera effective en 2024.



Qatar Airways a parrainé la compagnie et l'aidera à adapter ses systèmes et ses processus à ceux de l'alliance.



La compagnie nationale du Sultanat d'Oman devient le troisième transporteur à rejoindre l'alliance en moins de trois ans après Royal Air Maroc (avril 2020) et Alaska Airlines (mars 2021).



Oman Air, lancée en 1993, dessert actuellement 41 destinations dans une vingtaine de pays. Son adhésion à l'alliance lui ouvrira la voie à plus de 900 destinations dans 170 pays. Elle exploite une flotte moderne de plus de 40 appareils comprenant des Boeing 737, 787 et des Airbus A330. Oman Air partage déjà ses codes avec quatre compagnies aériennes membres de l'alliance : Malaysia Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian et SriLankan Airlines.



(Photo © oneworld)