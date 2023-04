Olympic Air renforce sa flotte avec un nouvel ATR 72-600

La compagnie aérienne grecque Olympic Air, filiale à 100 % d'Aegean Airlines, a réceptionné un nouvel ATR 72-600. Cet appareil (MSN 1129) est issu du portefeuille du loueur German Operating Aircraft Leasing GmbH & Co. KG (GOAL).



Le loueur allemand précise que l'avion était auparavant exploité par Stobart Air et qu'il fait partie de son portefeuille depuis près de six ans.



La compagnie aérienne grecque est un nouveau client de GOAL qui entend « intensifier » sa relation avec Olympic Air et Aegean Airlines à l'avenir. Elle aligne désormais une flotte de 10 ATR de la série -600 ainsi que deux Dash 8-100.



(Photo © Olympic Air)