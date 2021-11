OGMA va étendre ses capacités de maintenance aux PW1900G de la famille E2 d'Embraer

C'est une nouvelle capacité logique pour OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal S.A). Un an tout juste après être monté à bord du réseau de soutien des réacteurs PW1100G-JM de Pratt & Whitney, la filiale de l'avionneur brésilien Embraer implantée à Alverca va désormais étendre ses capacités MRO aux PW1900G qui équipe les avions E190-E2 et E195-E2 d'Embraer.



Au total, OGMA va donc investir 80 millions d'euros (6 millions de plus qu'initialement), principalement sur les quatre premières années, pour développer ses capacités de maintenance, de réparation et de révision des GTF de Pratt & Whitney pour répondre aux besoins qui vont croitre en Europe ces prochaines années.



Plus de 300 emplois vont ainsi être créés sur le site, notamment entre 2022 et 2023 lors de la montée en puissance du nouveau shop moteur. La nouvelle capacité liée au PW1900G est quant à elle annoncée pour 2027, avec la création d'environ 200 emplois supplémentaires.



Embraer estime que l'ensemble du partenariat entre OGMA et Pratt & Whitney devrait générer plus de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 30 ans.



(Photo © OGMA)