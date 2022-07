OGMA fête les 40 ans de ses capacités de maintenance pour C-130 Hercules

La société portugaise de maintenance et d'aérostructures OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal S.A.) vient de célébrer les 40 ans de relation avec Lockheed Martin en tant que centre de service agréé pour le C-130H Hercules.



Cette capacité est en effet détenue depuis 1982, notamment pour les besoins de l'armée de l'air portugaise (FAP) qui aligne aujourd'hui quatre C-130H. Ces avions seront bientôt remplacés par des KC-390 de l'avionneur brésilien Embraer (cinq avions en commandes fermes et une option).



« Il faut un système d'assistance mondial pour s'assurer que la flotte mondiale Hercules soit prête à remplir et à illustrer sa réputation. Grâce à des partenaires tels que OGMA, nous pouvons offrir un système de support Hercules robuste qui couvre le monde entier pour aider la flotte mondiale Hercules à atteindre de grands sommets », a déclaré Trish Pagan, vice-présidente des programmes internationaux, de la mobilité aérienne et des missions maritimes chez Lockheed Martin.



OGMA est l'un des 13 centres de service agréés dans le monde pour le C-130.

Pour rappel, la société portugaise est détenue depuis 2005 à 65% par la holding SGPS, une filiale d'Embraer.



(Photo © OGMA)