OEMServices signe un important contrat avec Etihad

Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, a signé un nouveau contrat pluriannuel avec OEMServices pour le support complet des équipements de sa flotte A320/A321.



L'accord a été signé par Mohammad Al Bulooki, le COO de la compagnie d'Abou Dhabi et par Didier Granger, le directeur général d'OEMServices lors d'une cérémonie organisée au Dubai Airshow.



Selon les termes de cet accord, OEMServices fournira un support des composants 24h/24 et 7j/7 avec des pièces de rechange disponibles localement aux Émirats arabes unis, ainsi que des services de transport et de réparation. Etihad exploite une trentaine de monocouloirs Airbus.



« Après sept années de coopération fructueuse avec une entreprise aussi importante, je tiens à exprimer ma gratitude et ma fierté pour l'attribution de ce contrat. Cela confirme encore notre position stratégique au Moyen-Orient et nous entendons poursuivre nos investissements dans la région dans les années à venir pour accompagner nos compagnies aériennes clientes » a déclaré Didier Granger.



La coentreprise formée par Diehl Aerospace, Liebherr-Aerospace, Thales et Zodiac Aerospace était partenaire d'Etihad depuis 2015, en particulier sur ses A380.