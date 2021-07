OEMServices remporte un contrat sur la flotte A350 d'Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines a conclu un accord pluriannuel (de dix ans) avec OEMServices, lui confiant le soutien composants de sa flotte d'Airbus A350-900.



L'accord couvre l'accès au pool 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à partir de ses installations à Dubaï, et des services d'ingénierie et de réparation.



Le pool de Dubaï sera ainsi étendu pour couvrir les composants A350 et pourra ainsi soutenir d'autres opérateurs de la région.



Ethiopian compte actuellement seize A350 en service et en attend huit autres.



(Photo © Airbus/Ethiopian Airlines)