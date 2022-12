OEMServices monte à bord du support équipements des Airbus A350 de Starlux

La jeune compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines a signé un contrat pluriannuel avec OEMServices pour le soutien des équipements de sa nouvelle flotte d'Airbus A350.



Starlux avait pris livraison de son premier Airbus A350-900 le 28 octobre à Toulouse, avec un deuxième exemplaire attendu avant la fin de l'année. Au total, Starlux Airlines dispose encore d'un carnet de commandes de dix-sept A350-900. Cette flotte sera déployée sur le marché transpacifique, visant la côte ouest des États-Unis à partir d'avril 2023 et notamment Los Angeles, destination prioritaire.



La coentreprise formée par Diehl Aerospace, Liebherr-Aerospace, Thales Avs et Safran Aerosystems (ex-Zodiac) fournira ainsi à Starlux, en lien avec les OEM, des réparations, un pool d'équipements et des services logistiques. Un stock sera également directement positionné sur l'aéroport international Taoyuan de Taipei.



(Photo © Starlux Airlines)