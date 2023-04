NYCO se pose en Chine grâce à Topcast

C'est une annonce d'envergure pour le spécialiste français des lubrifiants aéronautiques. NYCO a signé un accord avec Topcast, acteur majeur de la distribution de pièces de rechange et dans les services MRO au niveau mondial, pour proposer ses produits dans la région de la Grande Chine (Chine Continentale, Hong Kong et Macao).



Ce partenariat a été signé à l'occasion du salon MRO Americas à Atlanta. Topcast est ainsi autorisé à distribuer les produits NYCO en Chine, dont l'huile turbine synthétique Turbonycoil® 600.



« Topcast est un leader reconnu dans l'industrie de la distribution de pièces d'avions et des services MRO, avec une forte présence en Grande Chine. Ce partenariat nous donne l'occasion d'étendre notre portée dans cette région importante en proposant nos produits à une clientèle plus large. Nous pensons que ce partenariat sera un énorme succès et contribuera à renforcer notre position dans l'écosystème aérospatial chinois » a déclaré à cette occasion Pedro Dasi, le directeur pour l'aviation civile chez NYCO.



Pour rappel, NYCO propose une large gamme de produits allant de l'huile moteur aux graisses multi-usages en passant par les fluides hydrauliques. La société française est par ailleurs le seul acteur non-américain sur le marché.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)