Nouvel accord à long terme entre Safran et SIAEC sur les moteurs LEAP de CFM International

Safran Aircraft Engines vient de signer un nouveau contrat de MRO moteur d'une durée de 10 ans avec SIA Engineering Company (SIAEC).



Selon cet accord, la division MRO de Singapore Airlines va fournir des services d'essais moteurs pour les LEAP-1A (famille A320neo) et LEAP-1B (famille 737 MAX) de CFM International grâce à un banc d'essai modernisé qui sera équipé d'un système d'acquisition de données et de contrôle fourni par Safran Test Cells.



Cette nouvelle activité de SIAEC s'inscrit évidemment dans la logique de la création de la nouvelle division Engine Services Division (ESD) annoncée en mars et qui sera spécialisée dans les services pour moteurs. ESD doit en effet se doter d'un nouvel atelier moteur pour répondre aux besoins de maintenance rapide, qui prendra initialement en charge les travaux sur les moteurs LEAP dès le début de l'année prochaine avec une centaine de personnes et pourra être agrandi pour gagner de nouvelles capacités.



Ce nouvel accord avec le motoriste français vient par ailleurs s'ajouter à un contrat de 10 ans concernant les services en Quick Turn et des services de modifications pour les LEAP annoncé en 2019.



