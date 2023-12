Nouveau report dans le processus de reprise de Piaggio Aerospace

Les commissaires extraordinaires de Piaggio Aerospace ont reporté au 30 janvier la date limite pour que les soumissionnaires soumettent des offres finales et contraignantes pour le rachat du groupe italien.



Connu pour son célèbre avion d'affaires Piaggio P180 Avanti (et ses différentes évolutions tant dans le civil que le militaire), le groupe italien dispose aussi d'une activité dédiée à la production et à la maintenance d'éléments de moteurs.



Piaggio Aerospace, qui rassemble les entités Piaggio Aero Industries et Piaggio Aviation, est en redressement judiciaire depuis la fin 2018. Le processus de reprise de Piaggio Aerospace a ainsi connu de multiples appels d'offres depuis cinq ans.



Treize repreneurs potentiels ont été autorisés à examiner les données financières de Piaggio depuis l'été dernier, mais leurs offres n'ont, semble-t-il, pas été suffisamment convaincantes aux yeux des administrateurs.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)