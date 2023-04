Nouveau problème de qualité sur le Boeing 737 MAX

Boeing a été contraint de suspendre de nouveau les livraisons de certains de ses 737 MAX en raison d'un problème de qualité. Identifié par Spirit Aerosystems, il concerne deux points de fixation reliant la dérive à l'arrière du fuselage qui n'ont pas été produits conformément au processus industriel certifié.



« Spirit travaille à la mise au point d'une inspection et d'une réparation pour les fuselages concernés. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec notre client pour résoudre ce problème et minimiser les impacts tout en continuant à mettre l'accent sur la sécurité », a indiqué l'équipementier américain dans un communiqué.



La FAA a été alertée et juge, comme Boeing, que cela ne remet pas en question la sécurité en vol des appareils concernés. En revanche, ceux qui se trouvent actuellement en production ou en stockage vont devoir être inspectés et corrigés.



Or cela concerne les versions 737 MAX 7, MAX 8 et 8200, ainsi que les 737-800 servant de base au Poseidon. Un certain nombre d'appareils vont donc voir leur livraison retardée, ce qui pourrait affecter les cadences de l'avionneur, alors qu'il travaillait à un ramp-up accéléré pour passer de 31 appareils produits par mois actuellement à 52 au tout début de 2025.



(Un Boeing 737-8200, un 737-8 et un 737-7 alignés devant les installations de Boeing à Seattle. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)