Norwegian prépare l'acquisition de 50 Boeing 737 MAX

Norwegian a conclu un accord de principe avec Boeing, portant sur l'acquisition d'une cinquantaine de 737 MAX 8. Il prévoit également des options sur une trentaine d'appareils supplémentaires. Un accord définitif sera signé après que diverses conditions de clôture soient remplies, ce qui devrait intervenir à la fin du mois de juin.



Les 737 devraient être livrés entre 2025 et 2028, ce qui correspond à l'expiration des baux des appareils qu'elle exploite actuellement. Ils permettront donc de renouveler la flotte mais aussi de l'agrandir modérément.



Norwegian estime pouvoir financer les acomptes sur les appareils grâce aux flux de trésorerie positifs qu'elle réalise avec ses opérations. Elle prévoit de garder la pleine propriété d'une grande partie de la flotte, afin d'optimiser son financement et d'améliorer ses fonds propres, ce qui marque un tournant dans son redressement.



Cet accord signera le dénouement d'un différend entre la compagnie et l'avionneur. Il y a dix ans, Norwegian avait en effet déjà passé commande pour une centaine de 737 MAX 8, dont elle avait reçu les premiers exemplaires en 2017. Mais souffrant des lourdes perturbations entraînées par des problèmes de moteurs sur les 787, par l'immobilisation des 737 MAX puis la survenue de la pandémie de covid-19, la compagnie avait décidé d'annuler toutes ses commandes (92 737 MAX et cinq 787) en juin 2020, dans le cadre d'une lourde restructuration. L'accord met fin aux poursuites contre Boeing pour obtenir des dommages et intérêts pour les perturbations, et permet à Norwegian « d'enregistrer un gain net d'environ 2 milliards de couronnes » (212 millions de dollars).



