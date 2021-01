Norwegian de nouveau soutenue par son gouvernement

Le gouvernement norvégien semble avoir été convaincu par la pertinence et la faisabilité du nouveau plan de redressement de Norwegian. Le groupe a annoncé que l'Etat avait décidé de soutenir financièrement ce plan, sous certaines conditions.



Celui-ci prévoit un retour aux sources pour le groupe : il va recentrer ses opérations sur la desserte de la Norvège, des pays nordiques et des principales destinations européennes, avec une flotte d'une cinquantaine de Boeing 737 en 2021 si les conditions de déplacement le permettent. Il signe la fin de l'aventure low-cost long-courrier.



Norwegian se félicite de cette décision, qui augmente considérablement ses chances « de lever de nouveaux capitaux et de traverser le processus de reconstruction » afin de surmonter la crise causée par la pandémie, indique son PDG Jacob Schram.



Ce soutien intervient après que le gouvernement a décidé de refuser une nouvelle aide à la compagnie en novembre dernier, obligeant celle-ci à se placer sous la protection d'une loi sur les faillites et de réduire ses activités pour l'hiver à peau de chagrin.



(Photo © Norwegian Air Shuttle)