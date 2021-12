Norwegian acquiert deux Boeing 737 MAX 8

Norwegian revient vers le Boeing 737 MAX. La compagnie a conclu un accord avec une société de leasing portant sur l'acquisition de deux 737-8, pour une durée de neuf ans.



Les livraisons devraient intervenir rapidement afin que les appareils puissent servir le programme été 2022.



Le contrat s'accompagne d'un accord « power by the hour » couvrant la saison hiver qui vient de débuter et la saison été, qui donne une plus grande flexibilité à Norwegian pour gérer ses capacités.



Il comporte également une option permettant de remplacer les 737 MAX 8 par des Airbus de même génération.



Avant sa lourde restructuration, Norwegian a exploité dix-huit 737 MAX 8, avant que l'appareil ne soit interdit de vol. En juin 2020, elle avait annulé le reste de sa commande auprès de Boeing, qui comptait encore 92 appareils.



(Photo © Norwegian)