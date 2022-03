Norwegian acquiert 18 Boeing 737 auprès d'AerCAp

AerCap a annoncé la conclusion de plusieurs accords avec Norwegian Air Shuttle portant sur l'acquisition en leasing de dix-huit Boeing 737.



Cet accord comprend dix 737 MAX 8 et huit 737-800. Les appareils doivent être livrés en 2022 et 2023.



Les appareils permettront à Norwegian de reconstituer progressivement sa flotte moyen-courrier, conformément à son plan de restructuration, et de développer son réseau européen.



Elle devrait ainsi pouvoir exploiter une flotte de 70 appareils durant l'été 2022 et 80 appareils durant l'été 2023, contre 51 actuellement.



(Photo © Norwegian Air Shuttle)