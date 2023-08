Northrop Grumman ne veut pas prendre la tête du programme NGAD de l'US Air Force

Northrop Grumman ne répondra pas à l'appel d'offres de l'US Air Force pour produire le futur avion de combat Next Generation Air Dominance (NGAD), selon les déclarations de sa PDG Kathy Warden. Elle s'est exprimée à ce sujet lors d'une réunion investisseurs le 27 juillet dernier.



« Nous avons informé l'US Air Force que nous ne prévoyons pas de répondre au NGAD en tant que prime », a déclaré Kathy Warden qui cependant précisé que Northrop Grumman serait par contre un fournisseur pour les autres soumissionnaires.



Le programme NGAD, défini comme un chasseur de sixième génération, vise à remplacer l'avion de supériorité aérienne F-22 Raptor à horizon 2030 ainsi que le F-15.

Les trois principaux avionneurs américains, Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman, planchent dessus depuis quelques années avec un démonstrateur qui réalise très discrètement des essais au sol et en vol depuis 2019.



Northrop Grumman avait même diffusé une vidéo en novembre 2021 présentant une vision d'artiste pouvant être interprétée comme une proposition pour le NGAD, ou pour le programme F/A-XX de l'US Navy qui vise à remplacer le F/A-18E/F Super Hornet.



Le contrat du programme NGAD doit être attribué à un avionneur l'année prochaine, avec à la clé une première commande potentielle de l'ordre de 200 appareils.



(Image d'artiste diffusée par l'Air Force Research Laboratory en 2018 pour un appareil pouvant préfigurer le NGAD. © USAF)