Northern Pacific Airways base sa flotte sur le Boeing 757-200

Northern Pacific Airways annonce avoir finalisé l'acquisition de ses premiers appareils, six Boeing 757-200. Les livraisons vont débuter immédiatement.



Avant leur mise en service, ils subiront une grande visite de maintenance (check C), les travaux devant être réalisés par Certified Aviation Services.



La start-up américaine, filiale de Ravn Alaska, compte proposer des vols entre les Etats-Unis et l'Asie, via sa base d'Anchorage. Son projet ressemble ainsi à celui d'Icelandair transposé à la zone Pacifique, mais avec un modèle low-cost.



Elle prévoit d'acquérir davantage d'appareils pour étendre ses futures opérations.



(Image © Northern Pacific Airways)