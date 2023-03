Norse Atlantic décolle de Paris

Norse Atlantic Airways est désormais opérationnelle au départ de la France. La compagnie norvégienne a réalisé sa première liaison entre Paris et New York le 26 mars.



Norse Atlantic avait annoncé son entrée sur le marché français à l'automne dernier et son PDG, Bjorn Tore Larsen, avait alors indiqué que d'autres lignes vers les Etats-Unis étaient envisagées.



Il reste aujourd'hui convaincu du potentiel du marché français : « Depuis la création de la compagnie en mars 2021 la France est un marché prioritaire et ce vol quotidien n'est que le début ! Nous avons bien l'intention de développer nos opérations sur le marché français au cours des prochaines années. »



Norse Atlantic exploite une flotte composée uniquement de Boeing 787-9, quinze exemplaires aménagés avec 56 fauteuils de premium economy et 282 de classe économique.



