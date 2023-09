Norse Atlantic Airways va desservir Los Angeles depuis Paris

Norse Atlantic Airways étoffe son réseau au départ de Paris (CDG) avec le lancement d'une nouvelle liaison vers Los Angeles.



Celle-ci sera assurée six fois par semaine à partir du 1er mai 2024.



Los Angeles est la troisième destination que la compagnie norvégienne intègre à son réseau depuis la capitale française, après New York et Miami.



Les réservations sont déjà ouvertes.



(Photo © Norse Atlantic Airways)